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    Натан Дойл - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Натан
    Фамилия Дойл
    Команда Брэдфорд Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 января 1987 (36 лет)
    Рост 180
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халл Сити 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.07.2009 1' -86' Тоттенхэм (Лондон) 3:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
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