Натан Дойл - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Дойл
|Команда
|Брэдфорд Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 1987 (36 лет)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Дойл
|Команда
|Брэдфорд Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 1987 (36 лет)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2009
|1' -86'
|Тоттенхэм (Лондон)
|3:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)