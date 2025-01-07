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Испания. Сегунда
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Тенерифе
Alassán Gutiérrez
Статистика
Alassán Gutiérrez - статистика
Тенерифе
#20 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тенерифе
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
0 : 3
07.01.2025
Леванте
Был в запасе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
2 : 1
24.11.2024
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 15 тур
Овьедо
3 : 1
17.11.2024
Тенерифе
59' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Тенерифе
1 : 0
03.11.2024
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 12 тур
Расинг де Феррол
1 : 1
28.10.2024
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 11 тур
Тенерифе
0 : 0
24.10.2024
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
4 : 0
19.10.2024
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
2 : 3
11.10.2024
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 8 тур
Тенерифе
2 : 0
05.10.2024
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Тенерифе
0 : 1
06.09.2024
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Кадис
2 : 2
31.08.2024
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Тенерифе
0 : 1
24.08.2024
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1 тур
Эльденсе
2 : 1
19.08.2024
Тенерифе
Был в запасе
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