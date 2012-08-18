Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рори Делап - статистика

    Полузащитник
    Имя Рори
    Фамилия Делап
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 июля 1976 (46 лет)
    Рост 183
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2012 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0 Арсенал (Лондон)
    18.08.2012 80' -90' Рединг (Рединг) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    • Читайте нас: 
    11