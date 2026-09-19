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Италия. Серия B
Команды
Авеллино
Antony Iannarilli
Статистика
Antony Iannarilli - статистика
Авеллино
#1 | Вратарь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Асколи
3 : 1
19.09.2026
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Авеллино
1 : 1
13.09.2026
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Модена
0 : 1
06.09.2026
Авеллино
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Авеллино
14
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 1/4 финала
Катанцаро
3 : 0
12.05.2026
Авеллино
1' - 90'
Италия. Серия В, 38 тур
Авеллино
1 : 0
08.05.2026
Модена
1' - 90'
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
1' - 90'
Италия. Серия В, 35 тур
Мантова
0 : 2
18.04.2026
Авеллино
1' - 90'
Италия. Серия В, 34 тур
Авеллино
1 : 1
11.04.2026
Катанцаро
1' - 90'
90'
90'
Италия. Серия В, 33 тур
Палермо
2 : 0
05.04.2026
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Авеллино
3 : 2
18.03.2026
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Виртус Энтелла
1 : 2
15.03.2026
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Авеллино
1 : 0
07.03.2026
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Венеция
4 : 0
03.03.2026
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Авеллино
0 : 0
28.02.2026
Юве Стабиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 26 тур
Реджана 1919
1 : 1
22.02.2026
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Авеллино
0 : 1
15.02.2026
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Авеллино
1 : 3
11.02.2026
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Монца
2 : 1
08.02.2026
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Авеллино
3 : 1
31.01.2026
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Авеллино
1 : 2
17.01.2026
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 19 тур
Авеллино
2 : 1
10.01.2026
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Бари
1 : 1
27.12.2025
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Авеллино
2 : 2
20.12.2025
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 16 тур
Катанцаро
1 : 0
13.12.2025
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
0 : 1
29.11.2025
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Авеллино
4 : 3
01.11.2025
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 10 тур
Пескара
1 : 1
28.10.2025
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Авеллино
0 : 4
25.10.2025
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Юве Стабиа
2 : 0
18.10.2025
Авеллино
1' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Авеллино
0 : 0
04.10.2025
Мантова
1' - 90'
Италия. Серия В, 6 тур
Падова
2 : 2
30.09.2025
Авеллино
1' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Авеллино
2 : 0
27.09.2025
Виртус Энтелла
1' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Каррарезе
3 : 4
21.09.2025
Авеллино
1' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Авеллино
2 : 1
12.09.2025
Монца
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Модена
1 : 1
31.08.2025
Авеллино
1' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Фрозиноне
2 : 0
24.08.2025
Авеллино
1' - 90'
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