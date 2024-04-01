Jošt Urbančič - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Jošt Urbančič
|Команда
|Викинг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Jošt Urbančič
|Команда
|Викинг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Викинг
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2024
|1' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|0:3
|Викинг (Ставангер)
|16.05.2024
|46' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:4
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|12.05.2024
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|0:1
|Викинг (Ставангер)
|05.05.2024
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|2:1
|Тромсе (Тромсе)
|25'
|28.04.2024
|1' -84'
|Одд (Шиен)
|3:3
|Викинг (Ставангер)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Викинг (Ставангер)
|1:1
|Фредрикстад (Фредрикстад)
|14.04.2024
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:1
|Бранн (Берген)
|06.04.2024
|1' -87'
|Буде-Глимт (Буде)
|1:0
|Викинг (Ставангер)
|01.04.2024
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:0
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)