Milan Corryn - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Milan Corryn
|Команда
|Алмере Сити
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Milan Corryn
|Команда
|Алмере Сити
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алмере Сити
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|Был в запасе
|Алмере Сити (Алмере)
|1:4
|НЕК (Неймеген)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|3:0
|Алмере Сити (Алмере)
|03.05.2024
|79' -90'
|Алмере Сити (Алмере)
|1:1
|Херенвен (Херенвен)
|24.04.2024
|1' -66'
|Твенте (Энсхеде)
|3:1
|Алмере Сити (Алмере)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Алмере Сити (Алмере)
|2:3
|Спарта (Роттердам)
|07.04.2024
|78' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:1
|Алмере Сити (Алмере)
|04.04.2024
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:0
|Алмере Сити (Алмере)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Алмере Сити (Алмере)
|1:1
|Волендам (Волендам)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|1:1
|Алмере Сити (Алмере)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Алмере Сити (Алмере)
|1:1
|Утрехт (Утрехт)
|03.03.2024
|70' -90'
|Хераклес (Альмело)
|2:2
|Алмере Сити (Алмере)
|25.02.2024
|60' -90'
|Алмере Сити (Алмере)
|0:2
|Фейеноорд (Роттердам)
|17.02.2024
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|0:1
|Алмере Сити (Алмере)
|10.02.2024
|Был в запасе
|Алмере Сити (Алмере)
|0:0
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|02.02.2024
|Был в запасе
|Алмере Сити (Алмере)
|2:1
|Экселсиор (Роттердам)
|27.01.2024
|80' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|2:0
|Алмере Сити (Алмере)
|24.01.2024
|Был в запасе
|Алмере Сити (Алмере)
|0:0
|Фортуна (Ситтард)
|14.01.2024
|Был в запасе
|Волендам (Волендам)
|0:1
|Алмере Сити (Алмере)
|17.12.2023
|85' -90'
|Алмере Сити (Алмере)
|5:0
|Витесс (Арнем)
|09.12.2023
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|4:1
|Алмере Сити (Алмере)
|01.12.2023
|Был в запасе
|Херенвен (Херенвен)
|3:0
|Алмере Сити (Алмере)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Алмере Сити (Алмере)
|0:5
|Хераклес (Альмело)
|13.08.2023
|Был в запасе
|Алмере Сити (Алмере)
|1:4
|Твенте (Энсхеде)