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    Milan Corryn - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Milan Corryn
    Команда Алмере Сити
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алмере Сити 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2024 Был в запасе Алмере Сити (Алмере) 1:4 НЕК (Неймеген)
    12.05.2024 Был в запасе Аякс (Амстердам) 3:0 Алмере Сити (Алмере)
    03.05.2024 79' -90' Алмере Сити (Алмере) 1:1 Херенвен (Херенвен)
    24.04.2024 1' -66' Твенте (Энсхеде) 3:1 Алмере Сити (Алмере)
    13.04.2024 Был в запасе Алмере Сити (Алмере) 2:3 Спарта (Роттердам)
    07.04.2024 78' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:1 Алмере Сити (Алмере)
    04.04.2024 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 0:0 Алмере Сити (Алмере)
    31.03.2024 Был в запасе Алмере Сити (Алмере) 1:1 Волендам (Волендам)
    16.03.2024 Был в запасе Витесс (Арнем) 1:1 Алмере Сити (Алмере)
    09.03.2024 Был в запасе Алмере Сити (Алмере) 1:1 Утрехт (Утрехт)
    03.03.2024 70' -90' Хераклес (Альмело) 2:2 Алмере Сити (Алмере)
    25.02.2024 60' -90' Алмере Сити (Алмере) 0:2 Фейеноорд (Роттердам)
    17.02.2024 Был в запасе Зволле (Зволле) 0:1 Алмере Сити (Алмере)
    10.02.2024 Был в запасе Алмере Сити (Алмере) 0:0 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    02.02.2024 Был в запасе Алмере Сити (Алмере) 2:1 Экселсиор (Роттердам)
    27.01.2024 80' -90' ПСВ (Эйндховен) 2:0 Алмере Сити (Алмере)
    24.01.2024 Был в запасе Алмере Сити (Алмере) 0:0 Фортуна (Ситтард)
    14.01.2024 Был в запасе Волендам (Волендам) 0:1 Алмере Сити (Алмере)
    17.12.2023 85' -90' Алмере Сити (Алмере) 5:0 Витесс (Арнем)
    09.12.2023 Был в запасе АЗ Алкмаар (Алкмаар) 4:1 Алмере Сити (Алмере)
    01.12.2023 Был в запасе Херенвен (Херенвен) 3:0 Алмере Сити (Алмере)
    26.11.2023 Был в запасе Алмере Сити (Алмере) 0:5 Хераклес (Альмело)
    13.08.2023 Был в запасе Алмере Сити (Алмере) 1:4 Твенте (Энсхеде)
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