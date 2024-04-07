Solomon John - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Solomon John
|Команда
|Млада Болеслав
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Solomon John
|Команда
|Млада Болеслав
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|31.05.2024
|Был в запасе
|Млада Болеслав
|3:1
|Градец-Кралове
|Чехия. Фортуна Лига, Финал за место в ЛК
|26.05.2024
|Был в запасе
|Славия
|4:0
|Млада Болеслав
|Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Млада Болеслав
|16
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2024
|Был в запасе
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|3:1
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|4:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|18.05.2024
|Был в запасе
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|0:5
|Спарта (Прага)
|14.05.2024
|Был в запасе
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|0:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|11.05.2024
|Был в запасе
|Баник (Острава)
|0:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|05.05.2024
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|3:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|28.04.2024
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|21.04.2024
|1' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|1:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|13.04.2024
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:2
|Теплице (Теплице)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Спарта (Прага)
|1:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|3:2
|Фастав (Злин)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:1
|Сигма (Оломоуц)
|76'
|09.03.2024
|Был в запасе
|Богемианс 1905 (Прага)
|0:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|02.03.2024
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|3:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|24.02.2024
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|17.02.2024
|Был в запасе
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:3
|Баник (Острава)
|16.12.2023
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|0:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|13.12.2023
|Был в запасе
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Карвина (Карвина)
|10.12.2023
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|2:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|06.12.2023
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|0:3
|Виктория (Пльзень)
|25.11.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|2:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|11.11.2023
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:0
|Пардубице (Пардубице)
|04.11.2023
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|1:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|29.10.2023
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|3:1
|Спарта (Прага)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|5:9
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|07.10.2023
|1' -90'
|Сигма (Оломоуц)
|4:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|01.10.2023
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|23.09.2023
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|1:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|16.09.2023
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|5:1
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Баник (Острава)
|2:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|19.08.2023
|Был в запасе
|Словацко (Угерске-Градиште)
|2:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|13.08.2023
|Был в запасе
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|0:1
|Славия (Прага)