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    Richie Omorowa - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Richie Omorowa
    Команда Экселсиор
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.06.2024 Был в запасе Экселсиор 4:1 НАК Бреда Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи, ответный матч
    28.05.2024 Был в запасе НАК Бреда 5:2 Экселсиор Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи, первый матч
    25.05.2024 Был в запасе Экселсиор 7:1 АДО Ден Хааг Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи, ответный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Экселсиор 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.06.2024 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 4:1 НАК Бреда (Бреда)
    28.05.2024 Был в запасе НАК Бреда (Бреда) 5:2 Экселсиор (Роттердам)
    25.05.2024 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 7:1 АДО Ден Хааг (Гаага)
    22.05.2024 Был в запасе АДО Ден Хааг (Гаага) 1:2 Экселсиор (Роттердам)
    19.05.2024 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 4:0 Экселсиор (Роттердам)
    12.05.2024 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 4:0 Хераклес (Альмело)
    06.05.2024 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 0:3 НЕК (Неймеген)
    24.04.2024 Был в запасе Аякс (Амстердам) 2:2 Экселсиор (Роттердам)
    12.04.2024 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 4:0 Волендам (Волендам)
    06.04.2024 1' -90' Зволле (Зволле) 2:1 Экселсиор (Роттердам)
    02.04.2024 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 0:2 ПСВ (Эйндховен)
    30.03.2024 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 3:0 Экселсиор (Роттердам)
    16.03.2024 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 1:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    10.03.2024 1' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 4:0 Экселсиор (Роттердам)
    03.03.2024 Был в запасе Фортуна (Ситтард) 5:2 Экселсиор (Роттердам)
    25.02.2024 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 1:2 Витесс (Арнем)
    17.02.2024 Был в запасе Спарта (Роттердам) 4:2 Экселсиор (Роттердам)
    10.02.2024 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 0:3 Твенте (Энсхеде)
    02.02.2024 Был в запасе Алмере Сити (Алмере) 2:1 Экселсиор (Роттердам)
    27.01.2024 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 1:1 Утрехт (Утрехт)
    16.12.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    08.12.2023 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 4:2 Экселсиор (Роттердам)
    02.12.2023 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 2:2 Экселсиор (Роттердам)
    25.11.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 2:4 Фейеноорд (Роттердам)
    12.11.2023 Был в запасе Утрехт (Утрехт) 2:2 Экселсиор (Роттердам)
    04.11.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 1:1 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    29.10.2023 Был в запасе Волендам (Волендам) 3:1 Экселсиор (Роттердам)
    22.10.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 2:4 Зволле (Зволле)
    07.10.2023 Был в запасе Витесс (Арнем) 0:0 Экселсиор (Роттердам)
    01.10.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 2:1 Спарта (Роттердам)
    23.09.2023 Был в запасе Херенвен (Херенвен) 0:3 Экселсиор (Роттердам)
    17.09.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 0:0 Алмере Сити (Алмере)
    02.09.2023 Был в запасе Хераклес (Альмело) 3:1 Экселсиор (Роттердам)
    26.08.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 2:2 Фортуна (Ситтард)
    19.08.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 2:2 Аякс (Амстердам)
    13.08.2023 Был в запасе НЕК (Неймеген) 3:4 Экселсиор (Роттердам)
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