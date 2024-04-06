Richie Omorowa - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Richie Omorowa
|Команда
|Экселсиор
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Richie Omorowa
|Команда
|Экселсиор
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.06.2024
|Был в запасе
|Экселсиор
|4:1
|НАК Бреда
|Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи, ответный матч
|28.05.2024
|Был в запасе
|НАК Бреда
|5:2
|Экселсиор
|Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи, первый матч
|25.05.2024
|Был в запасе
|Экселсиор
|7:1
|АДО Ден Хааг
|Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи, ответный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Экселсиор
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.06.2024
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|4:1
|НАК Бреда (Бреда)
|28.05.2024
|Был в запасе
|НАК Бреда (Бреда)
|5:2
|Экселсиор (Роттердам)
|25.05.2024
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|7:1
|АДО Ден Хааг (Гаага)
|22.05.2024
|Был в запасе
|АДО Ден Хааг (Гаага)
|1:2
|Экселсиор (Роттердам)
|19.05.2024
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|4:0
|Экселсиор (Роттердам)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|4:0
|Хераклес (Альмело)
|06.05.2024
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|0:3
|НЕК (Неймеген)
|24.04.2024
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|2:2
|Экселсиор (Роттердам)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|4:0
|Волендам (Волендам)
|06.04.2024
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|2:1
|Экселсиор (Роттердам)
|02.04.2024
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|0:2
|ПСВ (Эйндховен)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|3:0
|Экселсиор (Роттердам)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|1:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|10.03.2024
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|4:0
|Экселсиор (Роттердам)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Фортуна (Ситтард)
|5:2
|Экселсиор (Роттердам)
|25.02.2024
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|1:2
|Витесс (Арнем)
|17.02.2024
|Был в запасе
|Спарта (Роттердам)
|4:2
|Экселсиор (Роттердам)
|10.02.2024
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|0:3
|Твенте (Энсхеде)
|02.02.2024
|Был в запасе
|Алмере Сити (Алмере)
|2:1
|Экселсиор (Роттердам)
|27.01.2024
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|1:1
|Утрехт (Утрехт)
|16.12.2023
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|08.12.2023
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|4:2
|Экселсиор (Роттердам)
|02.12.2023
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:2
|Экселсиор (Роттердам)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|2:4
|Фейеноорд (Роттердам)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Утрехт (Утрехт)
|2:2
|Экселсиор (Роттердам)
|04.11.2023
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|1:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Волендам (Волендам)
|3:1
|Экселсиор (Роттердам)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|2:4
|Зволле (Зволле)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|0:0
|Экселсиор (Роттердам)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|2:1
|Спарта (Роттердам)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Херенвен (Херенвен)
|0:3
|Экселсиор (Роттердам)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|0:0
|Алмере Сити (Алмере)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Хераклес (Альмело)
|3:1
|Экселсиор (Роттердам)
|26.08.2023
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|2:2
|Фортуна (Ситтард)
|19.08.2023
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|2:2
|Аякс (Амстердам)
|13.08.2023
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|3:4
|Экселсиор (Роттердам)