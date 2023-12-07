Иманол Гарсия де Альбенис - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Иманол
|Фамилия
|Гарсия де Альбенис
|Команда
|Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 июня 2000 (24 года)
|Рост
|177
|Имя
|Иманол
|Фамилия
|Гарсия де Альбенис
|Команда
|Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 июня 2000 (24 года)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.05.2024
|59' - 90'
|Райо Вальекано
|0:1
|Атлетик
|Испания. Примера, 38 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетик
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.04.2024
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
(4:2)п
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|29.02.2024
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|3:0
|Атлетико (Мадрид)
|16.01.2024
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|07.01.2024
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:3
|Атлетик (Бильбао)
|07.12.2023
|1' -90'
|Кайон (Санта-Мария-де-Кайон)
|0:3
|Атлетик (Бильбао)
|13'