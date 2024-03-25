Yasser Balde - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Yasser Balde
|Команда
|Лаваль
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Yasser Balde
|Команда
|Лаваль
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.06.2024
|1' - 84'
|Гвинея
|0:1
|Мозамбик
|Отборочные матчи к ЧМ. Африка, Первый этап, 4 тур
|06.06.2024
|1' - 90'
|Алжир
|1:2
|Гвинея
|Отборочные матчи к ЧМ. Африка, Первый этап, 3 тур
|52'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гвинея
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.03.2024
|1' -90'
|Гвинея
|5:1
|Бермудские острова