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    Aaron Sky Schwarz - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Aaron Sky Schwarz
    Команда Аустрия К
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аустрия К 14 3 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2024 Был в запасе Штурм (Грац) 2:0 Аустрия К (Клагенфурт)
    12.05.2024 1' -59' Аустрия К (Клагенфурт) 0:1 Рапид (Вена)
    05.05.2024 52' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 0:2 ЛАСК (Линц)
    28.04.2024 Был в запасе Хартберг (Хартберг) 3:2 Аустрия К (Клагенфурт)
    10.03.2024 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 1:1 Рапид (Вена)
    74' 3'
    03.03.2024 1' -60' Зальцбург (Зальцбург) 1:0 Аустрия К (Клагенфурт)
    25.02.2024 30' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 2:0 Блау-Вайс (Линц)
    40' 71'
    18.02.2024 Был в запасе Аустрия Л (Лустенау) 0:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    11.02.2024 71' -90' ЛАСК (Линц) 2:2 Аустрия К (Клагенфурт)
    04.12.2023 60' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 1:1 Хартберг (Хартберг)
    26.11.2023 60' -90' Альтах (Альтах) 0:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    90'
    12.11.2023 75' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 0:3 Штурм (Грац)
    04.11.2023 57' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 3:0 Аустрия К (Клагенфурт)
    28.10.2023 Был в запасе Аустрия К (Клагенфурт) 1:0 Тироль (Ваттенс)
    22.10.2023 61' -90' Рапид (Вена) 2:3 Аустрия К (Клагенфурт)
    75'
    08.10.2023 85' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 2:2 Зальцбург (Зальцбург)
    30.09.2023 Был в запасе Блау-Вайс (Линц) 0:0 Аустрия К (Клагенфурт)
    23.09.2023 75' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 1:0 Аустрия Л (Лустенау)
    16.09.2023 65' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 1:3 ЛАСК (Линц)
    03.09.2023 Был в запасе Аустрия (Вена) 2:2 Аустрия К (Клагенфурт)
    27.08.2023 Был в запасе Хартберг (Хартберг) 0:3 Аустрия К (Клагенфурт)
    19.08.2023 Был в запасе Аустрия К (Клагенфурт) 1:1 Альтах (Альтах)
    12.08.2023 Был в запасе Штурм (Грац) 0:0 Аустрия К (Клагенфурт)
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