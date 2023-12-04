Aaron Sky Schwarz - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Aaron Sky Schwarz
|Команда
|Аустрия К
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Aaron Sky Schwarz
|Команда
|Аустрия К
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия К
|14
|3
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|2:0
|Аустрия К (Клагенфурт)
|12.05.2024
|1' -59'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Рапид (Вена)
|05.05.2024
|52' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:2
|ЛАСК (Линц)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Хартберг (Хартберг)
|3:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|10.03.2024
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:1
|Рапид (Вена)
|74' 3'
|03.03.2024
|1' -60'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Аустрия К (Клагенфурт)
|25.02.2024
|30' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:0
|Блау-Вайс (Линц)
|40' 71'
|18.02.2024
|Был в запасе
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|11.02.2024
|71' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|04.12.2023
|60' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:1
|Хартберг (Хартберг)
|26.11.2023
|60' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|90'
|12.11.2023
|75' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:3
|Штурм (Грац)
|04.11.2023
|57' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:0
|Аустрия К (Клагенфурт)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:0
|Тироль (Ваттенс)
|22.10.2023
|61' -90'
|Рапид (Вена)
|2:3
|Аустрия К (Клагенфурт)
|75'
|08.10.2023
|85' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|30.09.2023
|Был в запасе
|Блау-Вайс (Линц)
|0:0
|Аустрия К (Клагенфурт)
|23.09.2023
|75' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|16.09.2023
|65' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:3
|ЛАСК (Линц)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|2:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Хартберг (Хартберг)
|0:3
|Аустрия К (Клагенфурт)
|19.08.2023
|Был в запасе
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:1
|Альтах (Альтах)
|12.08.2023
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|0:0
|Аустрия К (Клагенфурт)