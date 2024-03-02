Mathijs Tielemans - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Mathijs Tielemans
|Команда
|Витесс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Mathijs Tielemans
|Команда
|Витесс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витесс
|25
|1
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|1' -71'
|Витесс (Арнем)
|2:2
|Аякс (Амстердам)
|05.05.2024
|1' -60'
|Утрехт (Утрехт)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|58'
|28.04.2024
|1' -86'
|Витесс (Арнем)
|3:2
|Фортуна (Ситтард)
|13.04.2024
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|6:0
|Витесс (Арнем)
|07.04.2024
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:3
|НЕК (Неймеген)
|02.04.2024
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:4
|Спарта (Роттердам)
|30.03.2024
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:0
|Витесс (Арнем)
|16.03.2024
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:1
|Алмере Сити (Алмере)
|87'
|09.03.2024
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|3:1
|Витесс (Арнем)
|02.03.2024
|79' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:2
|Твенте (Энсхеде)
|25.02.2024
|46' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|1:2
|Витесс (Арнем)
|26.01.2024
|46' -65'
|Зволле (Зволле)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|21.01.2024
|77' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:2
|Фейеноорд (Роттердам)
|14.01.2024
|64' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:0
|Утрехт (Утрехт)
|17.12.2023
|63' -90'
|Алмере Сити (Алмере)
|5:0
|Витесс (Арнем)
|10.12.2023
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|2:0
|Хераклес (Альмело)
|79'
|02.12.2023
|1' -54'
|Фортуна (Ситтард)
|3:1
|Витесс (Арнем)
|25.11.2023
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|5:0
|Витесс (Арнем)
|11.11.2023
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:3
|Херенвен (Херенвен)
|04.11.2023
|46' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|5:1
|Витесс (Арнем)
|21.10.2023
|1' -74'
|Фейеноорд (Роттердам)
|4:0
|Витесс (Арнем)
|24.09.2023
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|16.09.2023
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:2
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|03.09.2023
|1' -76'
|Витесс (Арнем)
|0:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|19.08.2023
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:3
|ПСВ (Эйндховен)
|11.08.2023
|1' -90'
|Волендам (Волендам)
|1:2
|Витесс (Арнем)
|60' 78'