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    Mathijs Tielemans - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Mathijs Tielemans
    Команда Витесс
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Витесс 25 1 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2024 1' -71' Витесс (Арнем) 2:2 Аякс (Амстердам)
    05.05.2024 1' -60' Утрехт (Утрехт) 1:0 Витесс (Арнем)
    58'
    28.04.2024 1' -86' Витесс (Арнем) 3:2 Фортуна (Ситтард)
    13.04.2024 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 6:0 Витесс (Арнем)
    07.04.2024 1' -90' Витесс (Арнем) 0:3 НЕК (Неймеген)
    02.04.2024 1' -90' Витесс (Арнем) 1:4 Спарта (Роттердам)
    30.03.2024 1' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 2:0 Витесс (Арнем)
    16.03.2024 1' -90' Витесс (Арнем) 1:1 Алмере Сити (Алмере)
    87'
    09.03.2024 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 3:1 Витесс (Арнем)
    02.03.2024 79' -90' Витесс (Арнем) 1:2 Твенте (Энсхеде)
    25.02.2024 46' -90' Экселсиор (Роттердам) 1:2 Витесс (Арнем)
    26.01.2024 46' -65' Зволле (Зволле) 1:0 Витесс (Арнем)
    21.01.2024 77' -90' Витесс (Арнем) 1:2 Фейеноорд (Роттердам)
    14.01.2024 64' -90' Витесс (Арнем) 0:0 Утрехт (Утрехт)
    17.12.2023 63' -90' Алмере Сити (Алмере) 5:0 Витесс (Арнем)
    10.12.2023 1' -90' Витесс (Арнем) 2:0 Хераклес (Альмело)
    79'
    02.12.2023 1' -54' Фортуна (Ситтард) 3:1 Витесс (Арнем)
    25.11.2023 1' -90' Аякс (Амстердам) 5:0 Витесс (Арнем)
    11.11.2023 1' -90' Витесс (Арнем) 1:3 Херенвен (Херенвен)
    04.11.2023 46' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 5:1 Витесс (Арнем)
    21.10.2023 1' -74' Фейеноорд (Роттердам) 4:0 Витесс (Арнем)
    24.09.2023 1' -90' Спарта (Роттердам) 1:0 Витесс (Арнем)
    16.09.2023 1' -90' Витесс (Арнем) 0:2 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    03.09.2023 1' -76' Витесс (Арнем) 0:2 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    19.08.2023 1' -90' Витесс (Арнем) 1:3 ПСВ (Эйндховен)
    11.08.2023 1' -90' Волендам (Волендам) 1:2 Витесс (Арнем)
    60' 78'
    Россия
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