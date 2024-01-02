James Wilson - статистика
#54 | Нападающий
|Имя
|James Wilson
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|James Wilson
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хартс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2024
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|3:2
|Рейнджерс (Глазго)
|15.05.2024
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:2
|Хартс (Эдинбург)
|11.05.2024
|62' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|3:0
|Данди (Данди)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:2
|Хартс (Эдинбург)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|2:0
|Селтик (Глазго)
|03.02.2024
|Был в запасе
|Данди (Данди)
|1:3
|Хартс (Эдинбург)
|27.01.2024
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|2:0
|Абердин (Абердин)
|23.01.2024
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|3:2
|Данди (Данди)
|02.01.2024
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:2
|Хартс (Эдинбург)