Jamie Knight-Lebel - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Jamie Knight-Lebel
|Команда
|Бристоль Сити
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Jamie Knight-Lebel
|Команда
|Бристоль Сити
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бристоль Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.02.2024
|83' -122'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
(5:3)п
|Бристоль Сити (Бристоль)
|26.01.2024
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|16.01.2024
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Вест Хэм (Лондон)
|07.01.2024
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)