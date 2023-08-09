Давид Киракосян - статистика
#73 | Полузащитник
|Имя
|Давид
|Отчество
|Ваганович
|Фамилия
|Киракосян
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 июля 2006 (17 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Давид
|Отчество
|Ваганович
|Фамилия
|Киракосян
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 июля 2006 (17 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.2023
|71' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Сочи (Сочи)