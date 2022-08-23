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    Чед Эванс - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Чед
    Фамилия Эванс
    Команда Престон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 декабря 1988 (34 года)
    Рост 183
    Вес 76
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 87' Уотфорд 0:0 Престон Англия. Чемпионшип, 35 тур
    47'
    28.02.2023 1' - 74' Престон 0:0 Ковентри Англия. Чемпионшип, 29 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Престон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -79' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:1 Престон (Престон)
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