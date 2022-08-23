Чед Эванс - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Чед
|Фамилия
|Эванс
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|76
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Чед
|Фамилия
|Эванс
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|76
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 87'
|Уотфорд
|0:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|47'
|28.02.2023
|1' - 74'
|Престон
|0:0
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -79'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Престон (Престон)