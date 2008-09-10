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    Уэсли Сонк - статистика

    Нападающий
    Имя Уэсли
    Фамилия Сонк
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 августа 1978 (44 года)
    Рост 174
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бельгия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.09.2009 1' -90' Испания 5:0 Бельгия
    15.10.2008 1' -90' Бельгия 1:2 Испания
    10.09.2008 1' -90' Турция 1:1 Бельгия
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