Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Calem Nieuwenhof - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Calem Nieuwenhof
    Команда Хартс
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хартс 24 1 2 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2024 1' -79' Хартс (Эдинбург) 2:0 Селтик (Глазго)
    56'
    28.02.2024 1' -90' Хартс (Эдинбург) 1:1 Хиберниан (Эдинбург)
    24.02.2024 1' -90' Рейнджерс (Глазго) 5:0 Хартс (Эдинбург)
    17.02.2024 1' -77' Хартс (Эдинбург) 2:0 Мазервелл (Мазервелл)
    07.02.2024 1' -90' Сент-Джонстон (Перт) 0:1 Хартс (Эдинбург)
    03.02.2024 1' -90' Данди (Данди) 1:3 Хартс (Эдинбург)
    27.01.2024 1' -90' Хартс (Эдинбург) 2:0 Абердин (Абердин)
    23.01.2024 1' -90' Хартс (Эдинбург) 3:2 Данди (Данди)
    57'
    02.01.2024 1' -90' Ливингстон (Ливингстон) 1:2 Хартс (Эдинбург)
    42'
    30.12.2023 1' -90' Хартс (Эдинбург) 2:2 Росс Каунти (Дингволл)
    79'
    27.12.2023 1' -90' Хиберниан (Эдинбург) 0:1 Хартс (Эдинбург)
    59'
    23.12.2023 66' -90' Хартс (Эдинбург) 2:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    06.12.2023 1' -90' Хартс (Эдинбург) 0:1 Рейнджерс (Глазго)
    02.12.2023 1' -90' Килмарнок (Килмарнок) 0:1 Хартс (Эдинбург)
    79'
    25.11.2023 67' -90' Хартс (Эдинбург) 1:0 Сент-Джонстон (Перт)
    11.11.2023 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 1:2 Хартс (Эдинбург)
    01.11.2023 76' -90' Хартс (Эдинбург) 1:0 Ливингстон (Ливингстон)
    29.10.2023 1' -78' Рейнджерс (Глазго) 2:1 Хартс (Эдинбург)
    22.10.2023 1' -58' Хартс (Эдинбург) 1:4 Селтик (Глазго)
    07.10.2023 1' -90' Хартс (Эдинбург) 2:2 Хиберниан (Эдинбург)
    30.09.2023 1' -90' Росс Каунти (Дингволл) 0:1 Хартс (Эдинбург)
    23.09.2023 1' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 1:0 Хартс (Эдинбург)
    16.09.2023 50' -90' Хартс (Эдинбург) 2:0 Абердин (Абердин)
    13.08.2023 Был в запасе Хартс (Эдинбург) 0:0 Килмарнок (Килмарнок)
    05.08.2023 1' -59' Сент-Джонстон (Перт) 0:2 Хартс (Эдинбург)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+