Calem Nieuwenhof - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Calem Nieuwenhof
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Calem Nieuwenhof
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хартс
|24
|1
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2024
|1' -79'
|Хартс (Эдинбург)
|2:0
|Селтик (Глазго)
|56'
|28.02.2024
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|1:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|24.02.2024
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|5:0
|Хартс (Эдинбург)
|17.02.2024
|1' -77'
|Хартс (Эдинбург)
|2:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|07.02.2024
|1' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|0:1
|Хартс (Эдинбург)
|03.02.2024
|1' -90'
|Данди (Данди)
|1:3
|Хартс (Эдинбург)
|27.01.2024
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|2:0
|Абердин (Абердин)
|23.01.2024
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|3:2
|Данди (Данди)
|57'
|02.01.2024
|1' -90'
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:2
|Хартс (Эдинбург)
|42'
|30.12.2023
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|2:2
|Росс Каунти (Дингволл)
|79'
|27.12.2023
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|0:1
|Хартс (Эдинбург)
|59'
|23.12.2023
|66' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|2:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|06.12.2023
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|0:1
|Рейнджерс (Глазго)
|02.12.2023
|1' -90'
|Килмарнок (Килмарнок)
|0:1
|Хартс (Эдинбург)
|79'
|25.11.2023
|67' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|1:0
|Сент-Джонстон (Перт)
|11.11.2023
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:2
|Хартс (Эдинбург)
|01.11.2023
|76' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|1:0
|Ливингстон (Ливингстон)
|29.10.2023
|1' -78'
|Рейнджерс (Глазго)
|2:1
|Хартс (Эдинбург)
|22.10.2023
|1' -58'
|Хартс (Эдинбург)
|1:4
|Селтик (Глазго)
|07.10.2023
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|2:2
|Хиберниан (Эдинбург)
|30.09.2023
|1' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:1
|Хартс (Эдинбург)
|23.09.2023
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Хартс (Эдинбург)
|16.09.2023
|50' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|2:0
|Абердин (Абердин)
|13.08.2023
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|0:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|05.08.2023
|1' -59'
|Сент-Джонстон (Перт)
|0:2
|Хартс (Эдинбург)