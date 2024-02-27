Статистика по турнирам

Англия. Кубок 2023/2024 Англия. Кубок лиги 2023/2024 Англия. Кубок 2022/2023 Англия. Чемпионшип 2022/2023 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Чемпионшип 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Англия. Чемпионшип 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Голландия. Эредивизие 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Англия. Кубок лиги 2010/2011