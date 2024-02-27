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Тим Крул
Статистика
Тим Крул - статистика
Завершил карьеру
3 апреля 1988 (38)
#23 | Вратарь
190 см | 80 кг
Нидерланды
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Англия. Кубок лиги 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лутон Таун
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/8 финала
Лутон Таун
2 : 6
27.02.2024
Манчестер Сити
1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Эвертон
1 : 2
27.01.2024
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Болтон
1 : 2
16.01.2024
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Лутон Таун
0 : 0
07.01.2024
Болтон
1' - 90'
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