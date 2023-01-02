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    Тим Крул - статистика

    #24 | Вратарь
    Имя Тим
    Фамилия Крул
    Команда Норвич Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 3 апреля 1988 (34 года)
    Рост 190
    Вес 80
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Миллуолл 2:3 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 Был в запасе Норвич Сити 2:0 Кардифф Англия. Чемпионшип, 34 тур
    21.02.2023 Был в запасе Норвич Сити 3:1 Бирмингем Сити Англия. Чемпионшип, 29 тур
    18.02.2023 Был в запасе Уиган Атлетик 0:0 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 Был в запасе Норвич Сити 3:1 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 Был в запасе Бристоль Сити 1:0 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Норвич Сити 16 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:3 Норвич Сити (Норвич)
    25.02.2023 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 2:0 Кардифф (Кардифф)
    21.02.2023 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 3:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    18.02.2023 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 0:0 Норвич Сити (Норвич)
    14.02.2023 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 3:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    11.02.2023 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:0 Норвич Сити (Норвич)
    04.02.2023 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 0:3 Бернли (Бернли)
    21.01.2023 1' -90' Ковентри (Ковентри) 2:4 Норвич Сити (Норвич)
    14.01.2023 1' -90' Престон (Престон) 0:4 Норвич Сити (Норвич)
    02.01.2023 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 0:1 Уотфорд (Уотфорд)
    30.12.2022 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 1:1 Рединг (Рединг)
    26.12.2022 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 2:1 Норвич Сити (Норвич)
    17.12.2022 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 0:2 Блэкберн (Блэкберн)
    10.12.2022 Был в запасе Суонси (Суонси) 0:1 Норвич Сити (Норвич)
    12.11.2022 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 1:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    05.11.2022 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 1:2 Норвич Сити (Норвич)
    02.11.2022 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 0:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    29.10.2022 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    25.10.2022 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:0 Норвич Сити (Норвич)
    22.10.2022 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:2 Норвич Сити (Норвич)
    18.10.2022 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 0:1 Лутон Таун (Лутон)
    15.10.2022 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 2:1 Норвич Сити (Норвич)
    08.10.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:3 Престон (Престон)
    04.10.2022 1' -90' Рединг (Рединг) 1:1 Норвич Сити (Норвич)
    01.10.2022 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 0:1 Норвич Сити (Норвич)
    17.09.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    14.09.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 3:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    03.09.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 3:0 Ковентри (Ковентри)
    30.08.2022 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:2 Норвич Сити (Норвич)
    27.08.2022 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 0:1 Норвич Сити (Норвич)
    90'
    19.08.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    90'
    16.08.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    13.08.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:1 Норвич Сити (Норвич)
    06.08.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 1:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    30.07.2022 1' -90' Кардифф (Кардифф) 1:0 Норвич Сити (Норвич)
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