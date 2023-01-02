Тим Крул - статистика
#24 | Вратарь
|Имя
|Тим
|Фамилия
|Крул
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|190
|Вес
|80
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Тим
|Фамилия
|Крул
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|190
|Вес
|80
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Миллуолл
|2:3
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Норвич Сити
|2:0
|Кардифф
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|21.02.2023
|Был в запасе
|Норвич Сити
|3:1
|Бирмингем Сити
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Уиган Атлетик
|0:0
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|Был в запасе
|Норвич Сити
|3:1
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Бристоль Сити
|1:0
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Норвич Сити
|16
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:3
|Норвич Сити (Норвич)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|2:0
|Кардифф (Кардифф)
|21.02.2023
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|3:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:0
|Норвич Сити (Норвич)
|14.02.2023
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|3:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|04.02.2023
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|0:3
|Бернли (Бернли)
|21.01.2023
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:4
|Норвич Сити (Норвич)
|14.01.2023
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:4
|Норвич Сити (Норвич)
|02.01.2023
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|30.12.2022
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Рединг (Рединг)
|26.12.2022
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|17.12.2022
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|10.12.2022
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|0:1
|Норвич Сити (Норвич)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:2
|Норвич Сити (Норвич)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|25.10.2022
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2:2
|Норвич Сити (Норвич)
|18.10.2022
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:1
|Лутон Таун (Лутон)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|08.10.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:3
|Престон (Престон)
|04.10.2022
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|1:1
|Норвич Сити (Норвич)
|01.10.2022
|1' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:1
|Норвич Сити (Норвич)
|17.09.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|14.09.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|03.09.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:0
|Ковентри (Ковентри)
|30.08.2022
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:2
|Норвич Сити (Норвич)
|27.08.2022
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:1
|Норвич Сити (Норвич)
|90'
|19.08.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|90'
|16.08.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|13.08.2022
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|06.08.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|30.07.2022
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)