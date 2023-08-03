Mamadou Traoré - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Mamadou Traoré
|Команда
|Бейджин Гуоань
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Mamadou Traoré
|Команда
|Бейджин Гуоань
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.06.2024
|1' - 90'
|Хэнань
|2:1
|Бейджин Гуоань
|Китай. Суперлига, 15 тур
|40'
|26.05.2024
|1' - 90'
|Бейджин Гуоань
|5:2
|Наньтун Чжиюнь
|Китай. Суперлига, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Войводина
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|1' -90'
|Войводина (Нови Сад)
|1:2
|АПОЭЛ (Никосия)