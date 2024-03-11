Noah Shamoun - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Noah Shamoun
|Команда
|Рандерс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Noah Shamoun
|Команда
|Рандерс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рандерс
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.04.2024
|1' -25'
|Видовре (Видовре)
|1:3
|Рандерс (Рандерс)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|6:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|17.03.2024
|1' -46'
|Нордшелланд (Фарум)
|1:1
|Рандерс (Рандерс)
|11.03.2024
|71' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|0:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)