Годфред Клуцей - статистика
#3 | Полузащитник
|Имя
|Годфред
|Фамилия
|Клуцей
|Команда
|2DROTS
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 октября 1999 (24 года)
|Имя
|Годфред
|Фамилия
|Клуцей
|Команда
|2DROTS
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 октября 1999 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|2DROTS
|4
|2
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.09.2023
|1' -24'
|2DROTS (Москва)
|0:2
|Химки (Химки)
|2' 24'
|04.09.2023
|1' -90'
|Динамо Киров (Киров)
|0:2
|2DROTS (Москва)
|64'
|23.08.2023
|1' -90'
|Муром (Муром)
|1:3
|2DROTS (Москва)
|83'
|02.08.2023
|1' -90'
|2DROTS (Москва)
|2:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)