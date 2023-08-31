Amane Romeo - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Amane Romeo
|Команда
|Хэкен
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Amane Romeo
|Команда
|Хэкен
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.06.2024
|1' - 90'
|Хэкен
|4:1
|АИК
|Швеция. Аллсвенскан, 12 тур
|29.05.2024
|1' - 65'
|Мьеллбю
|1:1
|Хэкен
|Швеция. Аллсвенскан, 17 тур
|25.05.2024
|1' - 90'
|ГАИС
|3:0
|Хэкен
|Швеция. Аллсвенскан, 11 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хэкен
|10
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|1' -90'
|Карабах (Агдам)
|2:1
|Хэкен (Гетеборг)
|30.11.2023
|1' -68'
|Хэкен (Гетеборг)
|0:2
|Байер (Леверкузен)
|09.11.2023
|1' -62'
|Хэкен (Гетеборг)
|1:3
|Мольде (Мольде)
|51'
|26.10.2023
|41' -90'
|Мольде (Мольде)
|5:1
|Хэкен (Гетеборг)
|05.10.2023
|56' -90'
|Хэкен (Гетеборг)
|0:1
|Карабах (Агдам)
|21.09.2023
|1' -74'
|Байер (Леверкузен)
|4:0
|Хэкен (Гетеборг)
|31.08.2023
|1' -90'
|Абердин (Абердин)
|1:3
|Хэкен (Гетеборг)
|24.08.2023
|1' -63'
|Хэкен (Гетеборг)
|2:2
|Абердин (Абердин)
|17.08.2023
|1' -65'
|Хэкен (Гетеборг)
|5:0
|Жальгирис (Вильнюс)
|10.08.2023
|1' -90'
|Жальгирис (Вильнюс)
|1:3
|Хэкен (Гетеборг)
|63'