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    Энди Рид - статистика

    Полузащитник
    Имя Энди
    Фамилия Рид
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Дублин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 июля 1982 (40 лет)
    Рост 170
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ирландия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2013 1' -75' Ирландия 3:1 Казахстан
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