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    Michal Bilek - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Michal Bilek
    Команда Теплице
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.05.2024 52' - 90' Градец-Кралове 2:0 Теплице Чехия. Фортуна Лига, Полуфинал за место в ЛК, ответный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Теплице 24 1 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2024 52' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 2:0 Теплице (Теплице)
    19.05.2024 Был в запасе Теплице (Теплице) 0:1 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    12.05.2024 Был в запасе Слован (Либерец) 1:2 Теплице (Теплице)
    05.05.2024 Был в запасе Теплице (Теплице) 2:0 Слован (Либерец)
    28.04.2024 1' -58' Виктория (Пльзень) 3:0 Теплице (Теплице)
    20.04.2024 1' -30' Теплице (Теплице) 2:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    7'
    13.04.2024 1' -86' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 1:2 Теплице (Теплице)
    07.04.2024 1' -71' Теплице (Теплице) 0:1 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    31.03.2024 50' -90' Баник (Острава) 4:0 Теплице (Теплице)
    16.03.2024 1' -85' Теплице (Теплице) 1:1 Словацко (Угерске-Градиште)
    74'
    10.03.2024 75' -90' Славия (Прага) 4:0 Теплице (Теплице)
    24.02.2024 1' -46' Теплице (Теплице) 2:2 Карвина (Карвина)
    21.02.2024 1' -90' Теплице (Теплице) 2:0 Сигма (Оломоуц)
    22'
    17.02.2024 1' -90' Пардубице (Пардубице) 1:1 Теплице (Теплице)
    11.02.2024 1' -78' Теплице (Теплице) 2:1 Фастав (Злин)
    36'
    17.12.2023 1' -71' Спарта (Прага) 2:1 Теплице (Теплице)
    06.12.2023 75' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 3:2 Теплице (Теплице)
    25.11.2023 Был в запасе Теплице (Теплице) 1:1 Богемианс 1905 (Прага)
    11.11.2023 1' -46' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:1 Теплице (Теплице)
    04.11.2023 1' -64' Теплице (Теплице) 1:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    28.10.2023 63' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 1:0 Теплице (Теплице)
    22.10.2023 78' -90' Теплице (Теплице) 0:1 Баник (Острава)
    07.10.2023 85' -90' Словацко (Угерске-Градиште) 2:0 Теплице (Теплице)
    02.09.2023 1' -90' Теплице (Теплице) 0:1 Пардубице (Пардубице)
    26.08.2023 61' -90' Фастав (Злин) 2:1 Теплице (Теплице)
    19.08.2023 Был в запасе Теплице (Теплице) 1:1 Спарта (Прага)
    13.08.2023 1' -90' Сигма (Оломоуц) 2:1 Теплице (Теплице)
    06.08.2023 81' -90' Теплице (Теплице) 0:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    30.07.2023 87' -90' Богемианс 1905 (Прага) 1:2 Теплице (Теплице)
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