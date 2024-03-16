Michal Bilek - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Michal Bilek
|Команда
|Теплице
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Michal Bilek
|Команда
|Теплице
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.05.2024
|52' - 90'
|Градец-Кралове
|2:0
|Теплице
|Чехия. Фортуна Лига, Полуфинал за место в ЛК, ответный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Теплице
|24
|1
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|52' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|2:0
|Теплице (Теплице)
|19.05.2024
|Был в запасе
|Теплице (Теплице)
|0:1
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|1:2
|Теплице (Теплице)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Теплице (Теплице)
|2:0
|Слован (Либерец)
|28.04.2024
|1' -58'
|Виктория (Пльзень)
|3:0
|Теплице (Теплице)
|20.04.2024
|1' -30'
|Теплице (Теплице)
|2:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|7'
|13.04.2024
|1' -86'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:2
|Теплице (Теплице)
|07.04.2024
|1' -71'
|Теплице (Теплице)
|0:1
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|31.03.2024
|50' -90'
|Баник (Острава)
|4:0
|Теплице (Теплице)
|16.03.2024
|1' -85'
|Теплице (Теплице)
|1:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|74'
|10.03.2024
|75' -90'
|Славия (Прага)
|4:0
|Теплице (Теплице)
|24.02.2024
|1' -46'
|Теплице (Теплице)
|2:2
|Карвина (Карвина)
|21.02.2024
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:0
|Сигма (Оломоуц)
|22'
|17.02.2024
|1' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|1:1
|Теплице (Теплице)
|11.02.2024
|1' -78'
|Теплице (Теплице)
|2:1
|Фастав (Злин)
|36'
|17.12.2023
|1' -71'
|Спарта (Прага)
|2:1
|Теплице (Теплице)
|06.12.2023
|75' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|3:2
|Теплице (Теплице)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Теплице (Теплице)
|1:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|11.11.2023
|1' -46'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:1
|Теплице (Теплице)
|04.11.2023
|1' -64'
|Теплице (Теплице)
|1:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|28.10.2023
|63' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:0
|Теплице (Теплице)
|22.10.2023
|78' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:1
|Баник (Острава)
|07.10.2023
|85' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|2:0
|Теплице (Теплице)
|02.09.2023
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:1
|Пардубице (Пардубице)
|26.08.2023
|61' -90'
|Фастав (Злин)
|2:1
|Теплице (Теплице)
|19.08.2023
|Был в запасе
|Теплице (Теплице)
|1:1
|Спарта (Прага)
|13.08.2023
|1' -90'
|Сигма (Оломоуц)
|2:1
|Теплице (Теплице)
|06.08.2023
|81' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|30.07.2023
|87' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:2
|Теплице (Теплице)
|90'