Marek Beranek - статистика
#46 | Полузащитник
|Имя
|Marek Beranek
|Команда
|Теплице
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Marek Beranek
|Команда
|Теплице
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Теплице
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2024
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|1:2
|Теплице (Теплице)
|16.03.2024
|46' -90'
|Теплице (Теплице)
|1:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|10.03.2024
|46' -90'
|Славия (Прага)
|4:0
|Теплице (Теплице)
|03.03.2024
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:0
|Слован (Либерец)
|24.02.2024
|59' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:2
|Карвина (Карвина)
|21.02.2024
|1' -66'
|Теплице (Теплице)
|2:0
|Сигма (Оломоуц)
|17.02.2024
|1' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|1:1
|Теплице (Теплице)
|11.02.2024
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:1
|Фастав (Злин)
|04.11.2023
|1' -33'
|Теплице (Теплице)
|1:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|28.10.2023
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:0
|Теплице (Теплице)
|22.10.2023
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:1
|Баник (Острава)
|89'
|07.10.2023
|1' -85'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|2:0
|Теплице (Теплице)
|01.10.2023
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:0
|Славия (Прага)
|54'
|02.09.2023
|Был в запасе
|Теплице (Теплице)
|0:1
|Пардубице (Пардубице)
|19.08.2023
|Был в запасе
|Теплице (Теплице)
|1:1
|Спарта (Прага)
|13.08.2023
|1' -90'
|Сигма (Оломоуц)
|2:1
|Теплице (Теплице)
|06.08.2023
|Был в запасе
|Теплице (Теплице)
|0:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|30.07.2023
|Был в запасе
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:2
|Теплице (Теплице)