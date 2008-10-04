Ярид Ходгкисс - статистика
|Имя
|Ярид
|Фамилия
|Ходгкисс
|Команда
|Форест Грин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|168
|Вес
|63
|Имя
|Ярид
|Фамилия
|Ходгкисс
|Команда
|Форест Грин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|168
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.04.2009
|78' -90'
|Портсмут (Портсмут)
|2:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|03.03.2009
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:3
|Арсенал (Лондон)
|04.10.2008
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Фулхэм (Лондон)