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    Ярид Ходгкисс - статистика

    Имя Ярид
    Фамилия Ходгкисс
    Команда Форест Грин
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 ноября 1986 (36 лет)
    Рост 168
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Бромвич 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.04.2009 78' -90' Портсмут (Портсмут) 2:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    03.03.2009 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:3 Арсенал (Лондон)
    04.10.2008 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Фулхэм (Лондон)
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