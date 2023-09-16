Vojtech Hora - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Vojtech Hora
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Vojtech Hora
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|8
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|3:0
|Баник (Острава)
|16.12.2023
|46' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|0:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|10.12.2023
|85' -90'
|Виктория (Пльзень)
|5:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|25.11.2023
|85' -90'
|Славия (Прага)
|2:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:1
|Теплице (Теплице)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|1:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|28.10.2023
|84' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:1
|Пардубице (Пардубице)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Спарта (Прага)
|4:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|30.09.2023
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|1:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|16.09.2023
|84' -90'
|Сигма (Оломоуц)
|2:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:1
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|26.08.2023
|77' -90'
|Баник (Острава)
|2:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|3:0
|Богемианс 1905 (Прага)
|13.08.2023
|1' -46'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:5
|Виктория (Пльзень)
|05.08.2023
|46' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|5:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|48'
|30.07.2023
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|1:3
|Славия (Прага)