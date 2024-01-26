Nils De Wilde - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Nils De Wilde
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Nils De Wilde
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серкль Брюгге
|22
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2024
|89' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|24.04.2024
|63' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|21.04.2024
|83' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Антверпен (Антверпен)
|13.04.2024
|86' -90'
|Генк (Генк)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|07.04.2024
|90' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:3
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|01.04.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Моленбек (Моленбек)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|30.01.2024
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|26.01.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|20.01.2024
|87' -90'
|Генк (Генк)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|20.12.2023
|81' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|16.12.2023
|1' -46'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|09.12.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:3
|Антверпен (Антверпен)
|03.12.2023
|1' -88'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|79'
|25.11.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Эйпен (Эйпен)
|49'
|12.11.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|0:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|05.11.2023
|1' -86'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:3
|Андерлехт (Брюссель)
|28.10.2023
|79' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|0:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Гент (Гент)
|07.10.2023
|84' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|29.09.2023
|1' -66'
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|24.09.2023
|54' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|16.09.2023
|69' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|02.09.2023
|84' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Вестерло (Вестерло)
|19.08.2023
|67' -90'
|Стандард (Льеж)
|0:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|13.08.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Генк (Генк)
|05.08.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|30.07.2023
|86' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|1:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)