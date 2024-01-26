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    Nils De Wilde - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Nils De Wilde
    Команда Серкль Брюгге
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Серкль Брюгге 22 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.04.2024 89' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    24.04.2024 63' -90' Андерлехт (Брюссель) 3:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    21.04.2024 83' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 0:1 Антверпен (Антверпен)
    13.04.2024 86' -90' Генк (Генк) 1:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    07.04.2024 90' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:3 Серкль Брюгге (Брюгге)
    01.04.2024 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Брюгге (Брюгге)
    17.03.2024 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 3:0 Моленбек (Моленбек)
    09.03.2024 Был в запасе Шарлеруа (Шарлеруа) 0:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    30.01.2024 1' -90' Вестерло (Вестерло) 4:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    26.01.2024 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Стандард (Льеж)
    20.01.2024 87' -90' Генк (Генк) 1:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    20.12.2023 81' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 3:0 Кортрейк (Кортрейк)
    16.12.2023 1' -46' Оуд-Хеверли (Левен) 1:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    09.12.2023 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:3 Антверпен (Антверпен)
    03.12.2023 1' -88' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    79'
    25.11.2023 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:0 Эйпен (Эйпен)
    49'
    12.11.2023 1' -90' Брюгге (Брюгге) 0:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    05.11.2023 1' -86' Серкль Брюгге (Брюгге) 0:3 Андерлехт (Брюссель)
    28.10.2023 79' -90' Мехелен (Мехелен) 0:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    22.10.2023 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 2:0 Гент (Гент)
    07.10.2023 84' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 3:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    29.09.2023 1' -66' Кортрейк (Кортрейк) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    24.09.2023 54' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 0:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    16.09.2023 69' -90' Моленбек (Моленбек) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    02.09.2023 84' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:1 Вестерло (Вестерло)
    19.08.2023 67' -90' Стандард (Льеж) 0:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    13.08.2023 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 0:1 Генк (Генк)
    05.08.2023 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 2:0 Шарлеруа (Шарлеруа)
    30.07.2023 86' -90' Антверпен (Антверпен) 1:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
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