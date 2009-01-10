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    Амаури Бишофф - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Амаури
    Фамилия Бишофф
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 июля 1987 (35 лет)
    Рост 176
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2009 67' -90' Портсмут (Портсмут) 0:3 Арсенал (Лондон)
    10.01.2009 Был в запасе Арсенал (Лондон) 1:0 Болтон (Болтон)
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