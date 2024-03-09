Nemanja Tekijaški - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Nemanja Tekijaški
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Nemanja Tekijaški
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Яблонец
|30
|2
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|1' -80'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:0
|Фастав (Злин)
|12'
|19.05.2024
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|16.05.2024
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|3:0
|Пардубице (Пардубице)
|04.05.2024
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|3:2
|Карвина (Карвина)
|43'
|28.04.2024
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|20.04.2024
|1' -46'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|0:0
|Фастав (Злин)
|07.04.2024
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:3
|Баник (Острава)
|61'
|30.03.2024
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|2:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|17.03.2024
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|09.03.2024
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|0:1
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|02.03.2024
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|87'
|24.02.2024
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|3:3
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|17.02.2024
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|5:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|58'
|11.02.2024
|1' -90'
|Славия (Прага)
|4:3
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|16.12.2023
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|0:0
|Карвина (Карвина)
|09.12.2023
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|3:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|26.11.2023
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:1
|Пардубице (Пардубице)
|11.11.2023
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|1:1
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|04.11.2023
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Сигма (Оломоуц)
|28.10.2023
|1' -90'
|Баник (Острава)
|0:1
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|22.10.2023
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|0:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|08.10.2023
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|3:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|30.09.2023
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:0
|Словацко (Угерске-Градиште)
|24.09.2023
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|17.09.2023
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Слован (Либерец)
|53' 8'
|02.09.2023
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:1
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|66'
|27.08.2023
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Славия (Прага)
|19.08.2023
|1' -90'
|Карвина (Карвина)
|1:1
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|06.08.2023
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|29.07.2023
|1' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|0:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)