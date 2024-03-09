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    Nemanja Tekijaški - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Nemanja Tekijaški
    Команда Яблонец
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.05.2024 1' - 80' Яблонец 1:0 Фастав Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
    12'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Яблонец 30 2 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2024 1' -80' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:0 Фастав (Злин)
    12'
    19.05.2024 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 2:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    16.05.2024 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 3:0 Пардубице (Пардубице)
    04.05.2024 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 3:2 Карвина (Карвина)
    43'
    28.04.2024 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    20.04.2024 1' -46' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 0:0 Фастав (Злин)
    07.04.2024 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 2:3 Баник (Острава)
    61'
    30.03.2024 1' -90' Богемианс 1905 (Прага) 2:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    17.03.2024 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:2 Виктория (Пльзень)
    09.03.2024 1' -90' Словацко (Угерске-Градиште) 0:1 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    02.03.2024 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    87'
    24.02.2024 1' -90' Слован (Либерец) 3:3 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    17.02.2024 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 5:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    58'
    11.02.2024 1' -90' Славия (Прага) 4:3 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    16.12.2023 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 0:0 Карвина (Карвина)
    09.12.2023 1' -90' Спарта (Прага) 3:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    26.11.2023 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 2:1 Пардубице (Пардубице)
    11.11.2023 1' -90' Фастав (Злин) 1:1 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    04.11.2023 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Сигма (Оломоуц)
    28.10.2023 1' -90' Баник (Острава) 0:1 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    22.10.2023 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 0:1 Богемианс 1905 (Прага)
    08.10.2023 1' -90' Виктория (Пльзень) 3:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    30.09.2023 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 2:0 Словацко (Угерске-Градиште)
    24.09.2023 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 1:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    17.09.2023 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Слован (Либерец)
    53' 8'
    02.09.2023 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 2:1 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    66'
    27.08.2023 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Славия (Прага)
    19.08.2023 1' -90' Карвина (Карвина) 1:1 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    06.08.2023 1' -90' Теплице (Теплице) 0:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    29.07.2023 1' -90' Пардубице (Пардубице) 0:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
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