Monju Momuluh - статистика
#38 | Полузащитник
|Имя
|Monju Momuluh
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Monju Momuluh
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганновер-96
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2023
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:1
|Гамбург (Гамбург)
|06.08.2023
|Был в запасе
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|2:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|29.07.2023
|71' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:2
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)