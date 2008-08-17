Родриго Поссебон - статистика
|Имя
|Родриго
|Фамилия
|Поссебон
|Команда
|Сантос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|184
|Вес
|75
|Имя
|Родриго
|Фамилия
|Поссебон
|Команда
|Сантос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|184
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Манчестер Юнайтед
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2009
|78' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|29.12.2008
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|25.08.2008
|1' -90'
|Портсмут (Портсмут)
|0:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|17.08.2008
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)