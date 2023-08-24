Янник Гомис - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Янник
|Фамилия
|Гомис
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дакар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 февраля 1992 (32 года)
|Рост
|180
|Имя
|Янник
|Фамилия
|Гомис
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дакар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 февраля 1992 (32 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арис
|7
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|1' -90'
|Арис (Лимассол)
|1:3
|Спарта (Прага)
|09.11.2023
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|4:1
|Арис (Лимассол)
|26.10.2023
|1' -85'
|Арис (Лимассол)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|55'
|05.10.2023
|1' -89'
|Арис (Лимассол)
|2:1
|Рейнджерс (Глазго)
|75'
|21.09.2023
|1' -65'
|Спарта (Прага)
|3:2
|Арис (Лимассол)
|31.08.2023
|1' -79'
|Арис (Лимассол)
|6:2
|Слован (Братислава)
|21' 45' 51'
|24.08.2023
|1' -90'
|Слован (Братислава)
|2:1
|Арис (Лимассол)