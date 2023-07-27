Wojciech Lisowski - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Wojciech Lisowski
|Команда
|Погонь
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Wojciech Lisowski
|Команда
|Погонь
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Погонь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2023
|1' -64'
|Погонь (Щецин)
|2:1
|Гент (Гент)
|09.08.2023
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|5:0
|Погонь (Щецин)
|03.08.2023
|Был в запасе
|Погонь (Щецин)
|3:2
|Линфилд (Белфаст)
|27.07.2023
|Был в запасе
|Линфилд (Белфаст)
|2:5
|Погонь (Щецин)