Alex Freyr Elísson - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Alex Freyr Elísson
|Команда
|Акурейри
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Alex Freyr Elísson
|Команда
|Акурейри
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акурейри
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2023
|1' -90'
|Акурейри (Акурейри)
|1:5
|Брюгге (Брюгге)
|10.08.2023
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|5:1
|Акурейри (Акурейри)
|03.08.2023
|90' -90'
|Дандолк (Дандолк)
|2:2
|Акурейри (Акурейри)
|27.07.2023
|89' -90'
|Акурейри (Акурейри)
|3:1
|Дандолк (Дандолк)