Mark Zabukovnik - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Mark Zabukovnik
|Команда
|Целе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Mark Zabukovnik
|Команда
|Целе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Целе
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2023
|1' -90'
|Целе (Целе)
|1:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|24.08.2023
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|4:1
|Целе (Целе)
|17.08.2023
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:4
|Целе (Целе)
|10.08.2023
|Был в запасе
|Целе (Целе)
|1:0
|Неман (Гродно)
|03.08.2023
|1' -124'
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|0:1
(2:4)п
|Целе (Целе)
|27.07.2023
|1' -90'
|Целе (Целе)
|3:4
|Витория Гимараеш (Гимараеш)