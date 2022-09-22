Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Деян Ловрен - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Деян
    Фамилия Ловрен
    Команда Лион
    Состав Основной
    Родной город Зеница
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 июля 1989 (33 года)
    Рост 188
    Вес 84
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Лион 0:0 Лорьян Франция. Лига 1, 26 тур
    28.02.2023 1' - 90' Лион 2:1 Гренобль Франция. Кубок, 1/4 финала
    25.02.2023 1' - 90' Анжер 1:3 Лион Франция. Лига 1, 25 тур
    17.02.2023 1' - 90' Осер 2:1 Лион Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 1' - 90' Лион 2:1 Ланс Франция. Лига 1, 23 тур
    08.02.2023 1' - 90' Лион 3:2
    (4:2)п         		Лилль Франция. Кубок, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хорватия 1 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 1' -90' Австрия 1:3 Хорватия
    72' 60'
    22.09.2022 Был в запасе Хорватия 2:1 Дания
    • Читайте нас: 
    11