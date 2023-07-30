Denis Vála - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Denis Vála
|Команда
|Богемианс 1905
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Denis Vála
|Команда
|Богемианс 1905
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Богемианс 1905
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.09.2023
|46' -90'
|Виктория (Пльзень)
|2:0
|Богемианс 1905 (Прага)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Богемианс 1905 (Прага)
|2:1
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|3:0
|Богемианс 1905 (Прага)
|13.08.2023
|Был в запасе
|Богемианс 1905 (Прага)
|0:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|06.08.2023
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|0:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|30.07.2023
|Был в запасе
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:2
|Теплице (Теплице)