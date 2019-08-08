Ариэль Борысюк - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Ариэль
|Фамилия
|Борысюк
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июля 1991 (31 год)
|Рост
|178
|Вес
|70
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Ариэль
|Фамилия
|Борысюк
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июля 1991 (31 год)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2019
|1' -90'
|АИК (Стокгольм)
|1:1
|Шериф (Тирасполь)
|08.08.2019
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:2
|АИК (Стокгольм)