Максим Бернауэр - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Бернауэр
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июля 1998 (25 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Бернауэр
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июля 1998 (25 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.03.2024
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|5:1
|Динамо (Загреб)
|07.03.2024
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|2:0
|ПАОК (Салоники)
|22.02.2024
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|15.02.2024
|1' -81'
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Динамо (Загреб)
|14.12.2023
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|3:0
|Балкани (Сува Река)
|30.11.2023
|Был в запасе
|Астана (Астана)
|0:2
|Динамо (Загреб)
|09.11.2023
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|1:0
|Динамо (Загреб)
|26.10.2023
|56' -90'
|Динамо (Загреб)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|05.10.2023
|Был в запасе
|Балкани (Сува Река)
|2:0
|Динамо (Загреб)
|21.09.2023
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|5:1
|Астана (Астана)