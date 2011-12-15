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    Диксон Чото - статистика

    Защитник
    Имя Диксон
    Фамилия Чото
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Ведза
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 марта 1981 (41 год)
    Рост 192
    Вес 99
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Легия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2011 1' -90' Хапоэль (Тель-Авив) 2:0 Легия (Варшава)
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