Герман Игнатов - статистика
#67 | Защитник
|Имя
|Герман
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Игнатов
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 августа 2005 (18 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Герман
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Игнатов
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 августа 2005 (18 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.04.2024
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|1:3
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|29.11.2023
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|03.10.2023
|1' -63'
|Локомотив (Москва)
|3:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|20.09.2023
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:1
(2:4)п
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|27'
|26.07.2023
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Рубин (Казань)