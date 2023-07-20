Jakob Snær Árnason - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Jakob Snær Árnason
|Команда
|Акурейри
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Jakob Snær Árnason
|Команда
|Акурейри
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акурейри
|5
|0
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2023
|1' -90'
|Акурейри (Акурейри)
|1:5
|Брюгге (Брюгге)
|10.08.2023
|58' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|5:1
|Акурейри (Акурейри)
|60'
|03.08.2023
|60' -90'
|Дандолк (Дандолк)
|2:2
|Акурейри (Акурейри)
|27.07.2023
|60' -90'
|Акурейри (Акурейри)
|3:1
|Дандолк (Дандолк)
|60'
|20.07.2023
|57' -90'
|Коннас Куэй (Коннас Куэй)
|0:2
|Акурейри (Акурейри)
|16'