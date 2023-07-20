Taufee Skandari - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Taufee Skandari
|Команда
|Б36 Торсхавн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Taufee Skandari
|Команда
|Б36 Торсхавн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.06.2024
|1' - 90'
|Кувейт
|1:0
|Афганистан
|Отборочные матчи к ЧМ. Азия, Второй этап, 6 тур
|06.06.2024
|1' - 90'
|Афганистан
|0:0
|Катар
|Отборочные матчи к ЧМ. Азия, Второй этап, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Б36 Торсхавн
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2023
|1' -90'
|Риека (Риека)
|2:0
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|10.08.2023
|1' -90'
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|1:3
|Риека (Риека)
|27.07.2023
|1' -90'
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|2:1
|Хаверфордвест Каунти (Хаверфордвест)
|20.07.2023
|1' -127'
|Пайде (Пайде)
|0:2
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)