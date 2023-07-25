Симау Мартиньш - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Симау
|Фамилия
|Мартиньш
|Команда
|Свифт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 сентября 1997 (26 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Симау
|Фамилия
|Мартиньш
|Команда
|Свифт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 сентября 1997 (26 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Свифт
|4
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2023
|1' -90'
|Свифт (Эсперанж)
|2:1
|Струга (Струга)
|10.08.2023
|1' -90'
|Струга (Струга)
|3:1
|Свифт (Эсперанж)
|01.08.2023
|1' -90'
|Свифт (Эсперанж)
|3:2
|ТНС (Ллансантфрайд)
|66' 22'
|25.07.2023
|1' -90'
|ТНС (Ллансантфрайд)
|1:1
|Свифт (Эсперанж)
|14'