Марчелло Скарпони - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Марчелло
|Фамилия
|Скарпони
|Команда
|Тре Пенне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Римини
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 апреля 1992 (32 года)
|Рост
|170
|Имя
|Марчелло
|Фамилия
|Скарпони
|Команда
|Тре Пенне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Римини
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 апреля 1992 (32 года)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тре Пенне
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.06.2023
|1' -90'
|Тре Пенне (Сан-Марино)
|1:7
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|21'