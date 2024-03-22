Джон Йебоа - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Йебоа
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гамбург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 июня 2000 (23 года)
|Рост
|170
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Йебоа
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гамбург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 июня 2000 (23 года)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.06.2024
|1' - 60'
|Эквадор
|2:1
|Гондурас
|Товарищеские матчи. Сборные
|13.06.2024
|1' - 71'
|Эквадор
|3:1
|Боливия
|Товарищеские матчи. Сборные
|25'
|10.06.2024
|Был в запасе
|Аргентина
|1:0
|Эквадор
|Товарищеские матчи. Сборные
|25.05.2024
|1' - 71'
|Ракув
|0:2
|Шленск
|Польша. Экстракласа, 34 тур