Туомас Оллила - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Туомас
|Фамилия
|Оллила
|Команда
|Париж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хельсинки
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 апреля 2000 (24 года)
|Рост
|173
|Имя
|Туомас
|Фамилия
|Оллила
|Команда
|Париж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хельсинки
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 апреля 2000 (24 года)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.06.2024
|1' - 68'
|Шотландия
|2:2
|Финляндия
|Товарищеские матчи. Сборные
|04.06.2024
|Был в запасе
|Португалия
|4:2
|Финляндия
|Товарищеские матчи. Сборные