Nego Ekofo - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Nego Ekofo
|Команда
|Свифт
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Nego Ekofo
|Команда
|Свифт
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Свифт
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2023
|1' -90'
|Свифт (Эсперанж)
|2:1
|Струга (Струга)
|10.08.2023
|1' -90'
|Струга (Струга)
|3:1
|Свифт (Эсперанж)
|01.08.2023
|1' -90'
|Свифт (Эсперанж)
|3:2
|ТНС (Ллансантфрайд)
|25.07.2023
|1' -90'
|ТНС (Ллансантфрайд)
|1:1
|Свифт (Эсперанж)